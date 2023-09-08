МЗС України ініціює включення факту проведення незаконних виборів на окупованих територіях до офіційних документів Організації Об'єднаних Націй.

Міністерство закордонних справ України ініціювало термінове засідання Ради безпеки ООН і запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих українських територіях. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Олег Ніколенко сказав під час прес-марафону щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях.

"Ми знаємо, що тематика фейкових виборів не нова. Усі ми пам'ятаємо, що ще у березні 2014 року Росія провела фейковий так званий референдум в Криму, і з того часу проводила й інші незаконні вибори на окупованих територіях. Україна відпрацювала міжнародний механізм реагування на такі події", - сказав Ніколенко.

Зокрема, речник МЗС зазначив, що незаконні вибори були відображені в резолюціях Генеральної асамблеї ООН із чітким зазначенням, що такі вибори є незаконними і не призводять до жодних юридичних наслідків та не змінюють статусу тимчасово окупованих українських територій.

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"Так само Україна ініціює включення факту проведення незаконних виборів на окупованих територіях в офіційні документи Організації Об'єднаних Націй, і зокрема, я маю на увазі резолюції, які ухвалюються наприкінці року", - додав Ніколенко.

Також у МЗС підкреслили, що тематика псевдовиборів не має зникати з радарів уваги міжнародної спільноти.

"Саме тому Україна сьогодні ініціювала разом із США та Албанією термінове засідання Ради безпеки ООН, яке буде присвячене тематиці незаконних виборів на окупованих територіях", - сказав Ніколенко.

Крім того, за його словами, паралельно МЗС працює над тим, щоб особи, які причетні до організації псевдовиборів, понесли відповідальність.

"Ми ініціюємо питання накладення додаткових санкцій на осіб, які причетні до цього незаконного виборчого процесу", - наголосив речник.

Псевдовибори на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати проведених Росією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих "виборів" до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

У МЗС наголошують, що зазначені дії РФ грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

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