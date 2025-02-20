Стармер висловив свою підтримку президенту Зеленському як демократично обраному лідеру України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "абсолютно розумно припиняти вибори під час війни".

"Прем'єр-міністр висловив свою підтримку президенту Зеленському як демократично обраному лідеру України і сказав, що абсолютно розумно припиняти вибори у воєнний час, як Сполучене Королівство робило під час Другої світової війни", - йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

При цьому британський прем'єр сказав, що підтримує зусилля США для досягнення миру в Україні.

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Тема виборів в Україні

Тема виборів презадента України постала з новою силою після того, як у вівторок представники США і РФ провели у Саудівській Аравії переговори щодо України. Після них Трамп почав заявляти, що Україні необхідні вибори.

Як відомо вимога провести вибори є однією з головних у арсеналі російського диктатора Путіна.

Як написало видання The Telegraph, усунення Зеленського - це головна мета Путіна, оскільки ніхто не зробив більше, щоб завадити амбіціям Кремля поневолити Україну. "Те, що спецслужби ФСБ РФ не змогли його вбити, вважається ганьбою. Найкраща надія, як тепер вважає Кремль - це підштовхнути до виборів, втрутитися в них за звичайною схемою і поставити промосковську маріонетку, яка підпише принизливу мирну угоду, від якої Зеленський напевно відмовиться", - зазначили журналісти.

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