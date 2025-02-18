Білий дім запевняє, що хоче почути усі сторони.

У Вашингтоні назвали переговори з російською стороною щодо війни в Україні "монументальним кроком до миру".

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація, включно із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, також вела пряме листування з українським лідером Володимиром Зеленським.

За її словами, вчора Трамп розмовляв з європейськими союзниками, зокрема із президентом Франції Еммануелем Макроном. А вже наступного тижня до Вашингтона прибуде прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер:

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"Таким чином, ми забезпечуємо, щоб усі сторони були почуті. Але ви маєте говорити з обома сторонами конфлікту, щоб справді вести переговори і вирішувати проблему. І це значний перший крок до миру".

Переговори у Ер-Ріяді

Як повімдомляв УНІАН, сьогодні у столиці Саудівської Аравії відбулися перші офіційні переговори між представниками США та Росії. Делегації очолили державний секретар Штатів Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Після чотирьох з половиною годин переговорів у Ер-Ріяді Держдеп заявив, що Вашингтон та Москва створять спецгрупи для пошуку шляхів припинення війни та створення нового дипломатичного каналу, який "закладе основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, та історичних, економічних й інвестиційних можливостей".

Радник Трампа з національної безпеки Майк Волц сказав, що Білий дім хоче добитися остаточного припинення війни. За його словами, основними темами в цих дискусіях будуть контроль над територіями та гарантії безпеки.

Водночас російська сторона виступила категорично проти розміщення в Україні іноземних військ. Нагадаємо, Київ хоче, щоб миротворці стали частиною гарантій її безпеки та застереженням від нового нападу.

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