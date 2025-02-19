Те, що спецслужби ФСБ РФ не змогли його вбити, вважається ганьбою. Найкраща надія, як тепер вважає Кремль - це підштовхнути Україну до виборів.

Учора український президент Володимир Зеленський був із візитом в Анкарі, в той час, як у Саудівській Аравії представники США і РФ зібралися, щоб обговорити війну в Україні.

Як пише The Telegraph, неможливо було не підозрювати, що настрій українського президента був похмурим і його думки були в іншому місці. "Уперше з початку війни в лютому 2022 року Зеленський опинився на узбіччі", - написало видання.

Видання зазначило, що були ознаки того, що його вплив на Заході слабшав ще до перемоги Дональда Трампа на виборах. Коли український президент відвідав Капітолійський пагорб у вересні 2024 року, йому ледве вдалося зустрітися з впливовими чиновниками.

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Але цього тижня повною мірою проявилося його ігнорування. "Поки український президент піднімався сходами гробниці Ататюрка, майбутнє його країни окреслювалося в Ер-Ріяді, де делегація США вперше зустрілася з росіянами, щоб обговорити завершення війни", - констатувало видання.

Журналісти зазначили, що перші новини з саміту говорять про те, що є вагома причина, чому росіяни й американці не запросили на обговорення Зеленського. "Обидві делегації погодилися з ідеєю проведення виборів в Україні до підписання будь-якої мирної угоди", - написало видання.

The Telegraph наголосив, що усунення Зеленського - це головна мета російського диктатора Путіна, оскільки ніхто не зробив більше, щоб завадити амбіціям Кремля поневолити Україну і зламити її дух. "Те, що спецслужби ФСБ РФ не змогли його вбити, вважається ганьбою. Найкраща надія, як тепер вважає Кремль - це підштовхнути до виборів, втрутитися в них за звичайною схемою і поставити промосковську маріонетку, яка підпише принизливу мирну угоду, від якої Зеленський напевно відмовиться", - пояснили журналісти.

Але ось тут-то спроби усунути Зеленського і стикаються з труднощами. Росії зараз не так просто вплинути на українські вибори, як це було до війни. "Більшість населення плюється при згадці імені Путіна. Ненависть не можна спровокувати дезінформацією. Найбільш промосковські прошарки населення України проживають на Донбасі, вже окупованому росіянами і, отже, не здатному брати участь в українському виборчому процесі", - констатувало видання.

Переговори з РФ

У Вашингтоні назвали переговори з російською стороною щодо війни в Україні "монументальним кроком до миру".

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація, включно із президентом США Дональдом Трампом, також вела пряме листування з українським лідером Володимиром Зеленським.

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