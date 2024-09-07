8 вересня 2024 року РФ проводить Єдиний день голосування, під час якого відбуватимуться вибори до місцевих органів влади.

У неділю, 8 вересня, Російська Федерація проводитиме так звані "вибори" до місцевих органів влади в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, втім, волевиявлення не є легітимним. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що 8 вересня 2024 року РФ проводить Єдиний день голосування, під час якого відбуватимуться вибори до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня. Цей процес Росія вчергове намагається розповсюдити на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та місто Севастополь.

"Так звані "вибори" в Російській Федерації давно перетворилися на фарс, не мають нічого спільного з проявом народовладдя, а їх проведення на тимчасово окупованих територіях України у порушення норм та принципів міжнародного права фактично делегітимізують політичну систему Росії", - зазначають у зовнішньополітичному відомстві України. Відео дня

Також наголошується, що результати так званих "виборів" на тимчасово окупованій території АРК та місті Севастополі є нікчемними, а самі "вибори" - нелегітимними.

"Також звертаємо увагу наших міжнародних партнерів, що представники російських окупаційних сил, які діють на тимчасово окупованих територіях України, зокрема ті, хто "обирається" під час так званих "виборів", не наділені українською стороною жодними повноваженнями представляти владу України на будь-якому рівні, а їхня залученість до делегацій Російської Федерації на міжнародні заходи не несе жодних правових наслідків. Наголошуємо, що усі причетні до підготовки та проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України будуть притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України", - попередили в МЗС.

Ситуація в тимчасово окупованому Криму - останні новини

У ВМС розповіли, що за загадкову споруду будують росіяни в окупованому Криму. За словами речника Військово-морських сил ЗС України, капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука, загадкова споруда, яку російські окупанти будують навколо Кримського мосту, може бути певним захистом від дронів.

Як сказав речник, у будь-якому разі, вона – чергова перепона. Росіяни усіма силами хочуть зберегти для себе Крим, як плацдарм для ударів по материковій Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: