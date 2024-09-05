У Чорному морі чергує ворожа субмарина, в Азові ворожі кораблі не спостерігаються.

Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук розповів, що загадкова споруда, яку російські окупанти будують навколо Кримського мосту, може бути певним захистом від дронів та, у будь-якому разі, вона – чергова перепона. Росіяни усіма силами хочуть зберегти для себе Крим, як плацдарм для ударів по материковій Україні.

"ППО тягнуть в Крим звідусіль. Вони реально дуже щільно запаковують Крим системами ППО. Вони намагаються підтримувати цей імідж "непотопляємого авіаносця", як вони називають його періодично. Тому так – їхня основна мета, по-перше, залишити можливість використовувати цей плацдарм для запуску ракет (по Україні – УНІАН). Залишити можливість використовувати Крим як військову базу, як логістичний ланцюжок для постачання на південь, на південне угрупування", - наголосив Плетенчук в етері телемарафону.

За його словами, раніше ключову роль в цьому відігравало поромне сполучення, але зараз, після ураження поромів, це Кримський міст. При цьому речник зазначив, що шляхопровід "не витягує" зараз необхідну для ворога логістику. Проте окупанти його максимально намагаються захистити.

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"Це їхній символ, та також не слід забувати що Кримський міст - енергетична гілка для забезпечення Криму. Вже не кажучи про постачання товарів повсякденного вжитку, пального… Тому так – ППО там найрізноманітніші, навіть доходить до виставкових зразків", - додав Плетенчук.

Він також прокоментував загадкову споруду, яку росіяни будуть навколо мосту. За словами Плетенчука, зараз ще складно зрозуміти, що це, тому що попереду - сезон штормів, які споруда, вряд чи, витримає.

"Чесно кажучи, ця конструкція не виглядає як та, що витримає всі ці навантаження. Не виглядає фундаментальною. Але у будь-якому разі це чергова перепона. Звісно, в першу чергу вона може захищати від можливих дронових атак. Можливо, вони використовуватимуть її як паралельний перехід – тому, що будують у вигляді мосту. Але стверджувати не готовий, що саме вони будують", - зауважив військовий.

Він додав, що цьогоріч "загадкова" споруда, скоріш за все, не буде добудована.

Російський флот

Також Плетенчук розповів про загальну оперативну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні. Зокрема, за його словами, у Чорному морі зараз перебуває російська субмарина, яка виконує завдання, скоріш за все, з охорони пункту базування "Новоросійськ". Решта кораблів ворога наразі залишається у пункті базування у РФ. В Азовському морі ворожих кораблів немає, що викликано в першу чергу тим, що росіяни побоюються заводити туди бойові одиниці, щоб вони не опинилися у зоні ураження з боку ЗСУ.

Водночас Плетенчук зазначив, що ворог може використати носії, які знаходяться в Новоросійську, для короткочасних атак, але це відбувається лише під час комбінованих атак. В останнє ворог застосовував морські ракети "Калібр" кілька днів тому під час найбільшої масованої атаки по Україні. Тоді було завдано ударів з 4 кораблів – 28 ракет, жодна з них не досягла цілі.

Окупований Крим - останні новини

Нагадаємо, Плетенчук повідомив, що російські окупанти будують навколо Кримського мосту загадкову споруду, призначення якої поки незрозуміло, та "нашпигували" півострів безліччю систем ППО. Міст носить для окупантів не тільки прагматичний сенс, так й символічний. За словами Плетенчука, загарбники сакралізували, як Кримський міст, так й сам Крим. Фактично російська агресія в Україні розпочалася з Криму, у 2014 році, й він для Москви - ключова локація.

Нещодавно стало відомо, що Кримський міст захищає виставковий "Панцир-С1".

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