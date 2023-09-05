Україна як держава має забезпечити право голосування кожному громадянину, що неможливо зробити під час такої активної фази війни.

Проведення виборів в умовах повномасштабної війни, яку РФ розвʼязала проти України, – це питання внутрішньої дестабілізації нашої країни. Таку заяву зробив на Київському безпековому форумі секретар Ради з питань національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Російська Федерація не має спроможності перемогти нашу країну військовим шляхом. У них лишається єдина ситуація – це питання нашої внутрішньої дестабілізації. Майте на увазі, що проведення виборів у тих умовах, в яких знаходиться наша країна – це питання про внутрішню дестабілізацію. Чому? Що таке вибори, перш за все? Це змагання платформ, це величезні дискусії, це зʼясування, куди має рухатися країна. Мова ж іде про вибори до Верховної Ради і вибори президента. Ви уявляєте собі, як в стані війни будуть розгортатися такі дискусії? Чим буде користуватися Росія, якими ІПСО (інформаційно-психологічними операціями, – ред.), якою агентурою, яка потужно почищена, але, на жаль, почищена не вся", – пояснив він.

Крім того, Данілов зауважив на ще одному аспекті проведення виборів. Він наголосив, що Україна як держава має забезпечити право голосування кожному громадянину, що неможливо зробити під час такої активної фази війни.

"Скажіть, будь ласка, де під час такої активної фази війни ви бачили вибори?! Дехто у США нам починає розповідати про Ізраїль. Перепрошую, Ізраїль не мав такої активної фази війни. Ви уявляєте собі війну 41-45 років? Скажіть, будь ласка, де вони відбувалися? Давайте повернемося в минуле століття і згадаємо, коли почався розвал Росії, коли почався рух більшовизму? Він почався після того, коли під час Першої світової почали зʼясовувати стосунки, коли агітатори в окопах почали агітувати за радянську владу та іншу нісенітницю", – резюмував Данілов.

Вибори в Україні під час війни

Дискусії про проведення виборів в Україні точаться вже не перший місяць. Йдеться як про обрання парламентарів, так і президентські вибори. До російського вторгнення очікувалося, що восени 2023 року в Україні проведуть чергові парламентські вибори, а вже у березні 2024 року – президентські. Проте реалії диктують свої правила.

Президент Зеленський наголошував, що відповдіно до чинного законодавства в умовах воєнного стану вибори проводити неможливо, але він може на це піти за сприяння країн-партнерів. Пізніше він додав, якщо це все ж станеться, то він "не покине країну", і піде на другий термін.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов вже коментував питання проведення виборів під час війни. Він чітко наголошував, що без залучення військових, які зараз боронять Україну, жодних виборів бути не може.

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