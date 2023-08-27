Президент України нагадав, що законодавство не просто так забороняє виборчий процес.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що українське законодавство забороняє проводити вибори в період воєнного стану. Він заявив, що готовий піти на цей крок, якщо союзники допоможуть виконати ряд умов.

"Політичний процес в країні під час війни, я вважаю, що це фрагментація головного – відновлення миру в нашій країні. Це перемикає нашу увагу на інший напрямок. З іншого боку ми захищаємо демократію, є політичні процеси, тому забороняти ці процеси не можна", - зазначив глава української держави в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Він вказав, що згідно із законодавством, проводити вибори заборонено.

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"Розколоти підтримку США можуть кілька елементів, один з них - вибори. Є логіка в тому, що якщо ти захищаєш демократію, тому і під час війни ти повинен про цей захист думати. Вибори - це один із способів захисту, але в нашому законодавстві не просто так заборонені вибори. Провести їх дуже складно", - пояснив Зеленський.

Крім того, він розповів, що для проведення виборів під час війни потрібно виконати ряд умов:

мають бути готові українські парламентарі до швидких змін до виборчого кодексу;

союзники повинні бути готові виділити мінімум 5 мільярдів - в таку суму обходяться виборви в мирний час. Не можна забрати з бюджету цю суму;

спостерігачі повинні бути в окопах, щоб вибори були легітимні.

Крім цього, він вказав, що необхідно скрізь забезпечити виборчий процес, адже тільки за кордоном повинні проголосувати 7 мільйонів чоловік.

"Це не повинно роз'єднати людей. Військові теж тоді повинні мати можливість голосувати, адже вони захищають демократію. Це не чесно позбавити їх цієї можливості. Саме тому я проти", - підсумував президент України.

Вибори в Україні під час війни - що відомо

Представник президента у Верховній Раді України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що під час дії правового режиму воєнного стану Конституція України побічно не дозволяє проводити вибори до Верховної Ради України. Тільки Конституційний суд може прийняти інше рішення.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вибори в Україні можливі лише заврішення військових дій.

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