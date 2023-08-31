Він не виключає ризик атаки РФ по виборчих дільницях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знову балотуватиметься в президенти, якщо вибори пройдуть під час війни.

"У 2024 році, якщо триватиме війна, якщо вибори проводитимуться, я ніколи в своєму житті не кину свою країну. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю в будь-якому випадку", - заявив президент України в інтерв'ю португальському громадському телебаченню RTP.

Зеленський уточнив умови для можливих виборів у період війни. Він додав, що вибори повинні проходити повністю на території України, щоб мали можливість проголосувати військові та українці, які зараз перебувають за кордоном.

Відео дня

"Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити", - зазначив глава держави.

Він не виключає і ризик атаки РФ по виборчих дільницях. На питання, чи не боїться програти, Зеленський сказав: "Я нічого не боюся".

Можливість виборів в Україні

Чергові парламентські вибори в Україні мали відбутися восени 2023 року, а президентські - у березні 2024 року. Однак Конституція України забороняє проводити вибори, якщо в країні введено воєнний стан.

27 серпня президент Володимир Зеленський нагадав, що українське законодавство забороняє проводити вибори у період воєнного стану. При цьому він заявив, що готовий піти на цей крок, але союзники повинні допомогти виконати ряд умов.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вибори під час війни в Україні провести неможливо. Серед основних причин -безпека, фінансування, можливість реєстрації виборців. При цьому він нагадав, що в країні введено воєнний стан.

Вас також можуть зацікавити новини: