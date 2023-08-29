Михайло Подоляк озвучив ряд проблем, які вирішити неможливо.

Вибори під час війни в Україні провести неможливо. Серед основних причин - безпека, фінансування, можливість реєстрації виборців.

"Президент абсолютно реалістично дивиться, на відміну від багатьох людей, які досить дивно поводяться. Вони думають, що є дві України - одна воює, а інша може займатися тим, чим займалася 33 роки, тобто займатися своїми політичними кар'єрами", - заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Сніданок з 1+1".

При цьому він нагадав, що в країні введено воєнний стан.

"У нас дійсно мільйон людей, які сьогодні мають відношення до подій на передньому краї. Організувати вибори там практично неможливо. Президент про це чітко говорить - якщо будуть спостерігачі, які можуть сидіти в окопах", - пояснив політик.

Крім того, він вказав, що не варто забувати про постійні атаки Росії на українські міста.

"Як проводити агітацію? У нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити? У нас є величезна кількість тимчасово переміщених людей. Це навіть не 7 мільйонів, про які говорять всесвітні організації, це понад 14 мільйонів, якщо ще брати внутрішньо переміщених. Яким чином провести в такі короткі терміни перереєстрацію реєстру виборців?"- обурився Подоляк.

Також він підкреслив, що стоїть питання ціни виборів.

Вибори в Україні під час війни - заява Зеленського

27 серпня президент Володимир Зеленський нагадав, що українське законодавство забороняє проводити вибори у період воєнного стану. При цьому він заявив, що готовий піти на цей крок, але союзники повинні допомогти виконати ряд умов, а саме:

мають бути готові українські парламентарі до швидких змін до виборчого кодексу;

союзники повинні бути готові виділити мінімум 5 мільярдів;

спостерігачі повинні бути в окопах, щоб вибори були легітимні.

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