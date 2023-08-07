Конституція України не дозволяє проводити вибори під час воєнного стану.

Під час дії правового режиму воєнного стану Конституція України опосередковано не дозволяє проводити вибори до Верховної Ради України. Тільки Конституційний суд може ухвалювати остаточне рішення щодо можливості їх проведення в цих умовах, пояснив в коментарі агентству УНІАН представник президента у Верховній Раді України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він нагадав, що організовує підготовку і проведення виборів народних депутатів України Центральна виборча комісія. Відповідно до Конституції і закону про вибори саме вона має визначати, коли оголосити про початок виборчого процесу. А відповідно до статті 83 Конституції України, у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії парламенту, обраного після скасування воєнного стану.

Веныславський наголосив, що э різне бачення в юристів щодо можливості проведення парламентських виборів під час воєнного стану. Має бути висновок Конституційного Суду України щодо тлумачення Конституції, наголосив він.

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"Тому прямої заборони немає. Хтось говорить, що можна під час воєнного стану проводити вибори. А я вважаю, що опосередковано Конституція не дозволяє проводити такі вибори. Але остаточне рішення може ухвалити Конституційний суд, якщо є різні толкування юристів", – наголосив Веніславський.

При цьому представник президента наголосив, що не бачить доцільності проведення виборів до парламенту України під час правового режиму воєнного стану, тому що не можна гарантувати безпеку учасників виборчого процесу. Веніславський запевняє, що у фракції "Слуга народу" не обговорювалось питання про підготовку до виборів.

"Абсолютно не обговорювалось питання, що треба готуватися до виборів. На жодному рівні", – наголосив він.

Вибори в Україні під час війни - це треба знати

Як відомо, у жовтні 2023 року повинні б відбутись вибори депутатів до Верховної Ради, у березні 2024 – президента України, а у жовтні 2025 – чергові місцеві вибори.

28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни. Це викликало резонанс, багато політиків і юристів заявили, що вибори до ВР під час воєнного стану не можуть проводитися.

Голова правління, координатор виборчих та парламентських програм Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовськав інтерв’ю УНІАН зазначила, що правовий режим воєнного стану не дає можливості перезавантажувати Верховну Раду. Тобто безпосередньо заборони на проведення виборів парламенту під час воєнного стану немає, але мова йде про те, що Рада зобов’язана працювати весь період воєнного стану й бути дієздатною до обрання (після припинення режиму воєнного стану) нового складу депутатів. Вибори організовуються, коли закінчується воєнний стан. До того часу чинний і працює парламент, обраний у 2019 році.

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