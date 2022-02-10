Через це вона брала участь в конференції державних органів влади онлайн.

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні під час конференції державних органів влади "Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз".

Стефанішина включилася онлайн і на початку свого виступу сказала: "На жаль, не можу бути з вами фізично – COVID нещадний до всіх". При цьому висловила сподівання, що скоро одужає і зможе проводити зустрічі.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак, який 3 лютого отримав позитивний результат тесту, одужав від коронавірусної хвороби. Він хворів на неї вдруге.

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