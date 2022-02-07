Зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" - бути.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який 3 лютого отримав позитивний результат тесту, одужав від коронавірусної хвороби. Він хворів на неї вдруге.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Швидкее одужанню він пов'язав з вакцинацією.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає", - написав він.

"Роботи багато, але енергії ще більше", - додав він.

Як повідомлялося, на цей тиждень заплановано зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". На попередній зустрічі Єрмак брав участь від української сторони.

31 січня представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр заявив, що радники лідерів країн "нормандської четвірки" мають знову зустрітися у Берліні 10 лютого. Утім голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що дату ще не визначено. До сьогодні дату перемовин не названо.

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