Зокрема, йдеться про Мадридський саміт НАТО в червні.

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про пріоритети по взаємодії України з НАТО на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона розповіла під час онлайн-брифінгу.

Говорячи про пріоритети України на наступний рік по взаємодії з НАТО, Стефанішина зазначила:

"Ми, зокрема, готуємося до наступного саміту НАТО, який відбудеться в Мадриді в червні наступного року. До цього саміту ми плануємо затвердити спільно з НАТО індивідуальну програму партнерства, яка визначить 5 напрямків нашої взаємодії, що базуються на форматі річної національної програми. Відповідно, форматі Плану дій щодо членства".

Крім того, до саміту планується оновити цілі партнерства України з НАТО, які буде розширено з урахуванням досвіду, набутого Україною в рамках Партнерства з розширеними можливостями.

Також, говорячи про пріоритети на наступний рік, Стефанішина зазначила:

"Формуємо план наших рішень, які буде ухвалено пі час Мадридського саміту НАТО в червні".

Росія проти руху України в НАТО

Президент Росії Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. Він заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантії невступу України.

Читайте такожУ Києві проведуть навчання НАТО з кібербезпекиБайден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в Україні.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

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