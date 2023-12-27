В МЗС України наголошують, що єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії має стати іще більша підтримка України.

В Міністерстві закордонних справ України жорстко наголосили, що про жодні територіальні поступки Росіїї не може йти мови, а мир в Європі лежить через поразку Москви.

Такою заявою речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував заклик прем’єр-міністра німецької федеральної землі Саксонія Міхаеля Кречмера до України змиритися із тимчасовими територіальними поступками агресору задля перемир’я.

"Якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема. До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом", - наголосив речник.

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Ніколенко зауважив, що поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України.

"Мир в Європі лежить через поразку Москви. Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом із канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європі", - констатує Ніколенко.

На переконання речника МЗС, єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати іще більша підтримка України.

"І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід", - повідомив Ніколенко.

Україну закликають задовольнити вимоги агресора

Як писав УНІАН, прем’єр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер закликає Україну змиритися з тимчасовою втратою територій в обмін на "перемир’я". При цьому він переконаний, що Росія має і далі залишатися потужною військовою силою.

"Росія — наш сусід. Небезпечний, непередбачуваний сусід. Ідея послабити Росію у військовому, політичному та економічному відношенні, щоб вона більше не могла становити для нас загрозу, — це ставлення, яке сягає 19 століття. Це закладає основу для подальших конфліктів", - сказав він.

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