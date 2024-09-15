Ватажок росіян - гравець, вважає український лідер.

Російський диктатор Володимир Путін, говорячи про нібито бажання "переговорів" для досягнення миру в Україні, просто "грає" для деяких лідерів.

Ватажок росіян не змінив свого основного задуму щодо України, такою думкою поділився президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN. "Іноді він грає просто для деяких лідерів які чекають від Путіна якихось емоцій, хочуть почути щось про мир. І іноді він може давати якісь меседжі Глобальному Півдню чи ще кудись. І вони починають говорити: "Бачите, Путін готовий до діалогу". До якого діалогу?" - сказав український лідер.

На думку Зеленського, диктатор - гравець, і "він відчуває слабкість Заходу і Глобального Півдня". "Він знаходить те місце, де між ними немає єдності, де вони мають різні інтереси. І я думаю, що проблема у тому, що люди мають зрозуміти - його місія не в тому, щоб зупинити війну. Він не хоче нічого зупиняти. Тому що йому не потрібна, і він дуже боїться успішної України. Йдеться навіть не про перемогу", - підкреслив президент.

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Володимир Путіна напередодні першого саміту миру, який відбувся за ініціативи України 15-16 червня у Швейцарії без участі Росії, висунув ультиматум нібито для припинення миру на нашій території. Диктатор, зокрема, зажадав, щоб Київ відмовився від Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Влада нашої держави не раз підкреслювала, що не відмовиться від своєї території.

На початку вересня Володимир Зеленський сказав, що на другий саміт миру запросять представників Росії, і до заходу буде підготовано детальний план завершення війни. Пізніше лідер українців повідомив, що мирний саміт заплановано на листопад поточного року.

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