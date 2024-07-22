У ЄС заявили, що доцільно зберігати всі обмеження допоки РФ продовжує порушувати зобов'язання за міжнародним правом.

Європейський Союз продовжив санкційні обмеження проти Російської Федерації за її вторгнення в Україну ще на 6 місяців - до 31 січня 2025 року.

Як повідомляється у пресрелізі Ради ЄС, перші санкції впровадили ще у 2014 році, однак після лютого 2022 року вони були значно розширені через повномасштабну війну РФ проти України.

Що входить до пакету санкцій:

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обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення;

заборона на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС;

де-SWIFT для кількох російських банків;

призупинення мовлення та ліцензій на мовлення в ЄС кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

Крім того, Євросоюз впровадив заходи, щоб завадити країні-агресорці обходити обмеження.

"Допоки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань за міжнародним правом, доцільно зберігати в силі всі заходи, запроваджені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно", - наголосили у Раді ЄС.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Рада Євросоюзу затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження націлені на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси і торгівля, і ускладнюють обхід обмежень ЄС.

Віцепрезидентка Київської школи економіки Еліна Рибакова вважає, що Захід уже запровадив проти Російської Федерації болючі санкції. Йдеться про обмеження проти тіньового флоту, яким Москва перевозить нафту.

За її словами, РФ витратила на тіньовий флот до 10 мільярдів доларів, а через санкції ці судна можуть стати нікому непотрібними.

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