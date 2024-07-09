Петер Мадяр хоче створити контраст із дружнім до Росії главою уряду Угорщини.

Головний опонент прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадяр у середу, 10 липня, відвідає Київ. Візит відбудеться через обстріл росіянами дитячої лікарні "Охматдит", - повідомив політик у Facebook.

"Як батько, я не можу вчинити інакше. Вчорашній жахливий російський ракетний обстріл шокував усіх. Жодна дитина не воює. Вони нічого не можуть з цим вдіяти. У них навіть не було шансу жити", - написав Мадяр.

Видання Politico зазначає, що прем’єр-міністр Угорщини, який відмовився розірвати стосунки з Володимиром Путіним, незважаючи на повномасштабну війну російського правителя проти України, останніми днями перебував у "дипломатичній місії ренегатів", відвідуючи Київ, Москву та Пекін, щоб обговорити конфлікт, поки Угорщина очолдила ЄС на півроку.

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У лютому Мадяр, колишній апаратник партії Орбана "Фідес" і кваліфікований юрист, виступив проти свого колишнього партнера. Він заснував громадський рух, який перетворився на Партію поваги та свободи, яка отримала майже 30 відсотків на виборах до Європейського парламенту, що стало найсильнішим результатом опозиційної партії в Угорщині за 15 років. Його сім євродепутатів приєдналися до правоцентристської Європейської народної партії.

За даними МВС України, внаслідок нападу на Охматдит, одну з найстаріших дитячих лікарень Києва, загинуло двоє людей, понад 30 отримали поранення.

"Мадяр засудив напад у своїй публікації в соціальних мережах, тоді як з уряду Орбана висловився лише міністр закордонних справ Петер Сіярто, посилаючись на "мирну місію" прем’єр-міністра та небезпеку "ескалації", але не згадуючи Росію чи її агресивну роль у конфлікті", - пишуть автори.

Водночас видання припускає, що лідер угорської опозиції навряд чи зустрінеться цього тижня в Києві з високопосадовцями, оскільки президент Володимир Зеленський зі своєю командою буде на саміті НАТО у Вашингтоні.

Візит Орбана до Києва

2 липня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілись в Києві. Глава угорського уряду заявив, що зустріч із главою української держави "вже давно назріла".

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