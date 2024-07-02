Київ та Будапешт можуть укласти документ про регулювання спільних відносин.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який прибув до Києва, провели переговори. Як передає кореспондент УНІАН, Зеленський і Орбан зробили короткі заяви для преси без можливості задати питання.

"Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром Орбаном обговорили найбільш принципові питання наших сусідських відносин: торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні і енергетичні питання. Говорили сьогодні про гуманітарну сферу. Про все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині, зокрема обговорили відкриття української школи в Угорщині. Першої такої школи", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що угорський прем'єр запевнив у підтримці цього проекту: "Загалом, зміст нашого діалогу з усіх наших питань може стати основою для майбутнього двостороннього документу між нашими державами. Документу, який буде регулювати усі наші взаємовідносини, які можуть бути засновані на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, і який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі", – наголосив Зеленський.

Він додав, що домовився з Орбаном, що команди обох країн продовжать роботу над деталями спільних рішень.

Водночас Орбан заявив, що зустріч із Зеленським "вже давно назріла": "Є багато таких питань між нашими країнами, які треба врегулювати, про які ми вели перемовини під час попередніх років. Я прибув сюди з метою просунутися вперед", – підкреслив угорський прем’єр.

Він додав, що були проведені конструктивні перемовини: "Ми намагаємося закрити усі попередні суперечки і зосередити увагу на майбутньому. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами. Ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які у нас діють з іншими нашими сусідніми країнами", – відзначив Орбан.

Він додав, що Угорщина має намір брати участь у модернізації української економіки згідно наявних можливостей: "Ми хочемо бачити для цього відповідні умови", – сказав Орбан.

Також він нагадав, що на території України проживає угорська меншина: "Ми сподіваємося на те, що і тут будуть вирішені питання. Я бачу добрі шанси на це", – сказав Орбан.

Угорський високопосадовець наголосив, що в Угорщині теж живуть українці, зокрема біженці, які шукали прихистку: "Це викликало низку питань. Ми повинні піклуватися про них. Вони повинні мати можливість працювати, жити у безпеці", – сказав Орбан.

За його словами, він з радістю сприйняв ініціативу Зеленського про відкриття української школи в Угорщині. Наразі багато українських дітей навчаються в угорських школах: "Ми розуміємо, що ви хочете отримати школу з українською мовою навчання, і угорська держава бере на себе фінансування цієї школи. Буде працювати. І буде стільки шкіл, скільки потрібно", – підсумував Орбан.

Візит Орбана до України

У вівторок, 2 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва. Його візит відбувається в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС. Орбан вперше з початку повномасштабного вторгнення приїде в країну.

ЗМІ повідомляли, що переговори щодо візиту були тривалими. Головною темою нібито стане питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами.

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