Кремлівський правитель переконаний, що час на його боці.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав голові Євроради Шарлю Мішелю і главам країн-членів Європейського Союзу непублічний лист за підсумками візитів в Україну і Росію.

Про це повідомляє російський розслідувальний проект "Система" з посиланням на європейських чиновників, які говорили на умовах анонімності. 5 липня угорський прем'єр відправив з Азербайджану лист, у якому пояснив, що поїхав до Києва і Москви, щоб "дізнатися позиції сторін".

За словами Орбана, у Москві вірять, що час на їхньому боці. Путін не говорив про втрати російської окупаційної армії, проте запевняв, що Україна нібито щомісяця втрачає близько 40-50 тисяч військовослужбовців.

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"Президент Росії був здивований тим, що президент України відкинув тимчасове припинення вогню. За словами президента Росії, вони готові розглянути будь-яку пропозицію щодо припинення вогню, яка не слугуватиме прихованій передислокації та перегрупуванню українських сил", - йдеться в листі.

Прем'єр Угорщини пише, що і Київ, і Москва готові до переговорів тільки за умови участі обох сторін. Також Путін переконував його в актуальності "стамбульських домовленостей", однак не став відповідати на запитання про ставлення до формули миру президента України та саміту у Швейцарії.

Орбан закликав Європу "проявити ініціативу", оскільки у Сполучених Штатах Америки зараз усі зайняті підготовкою до президентських виборів. "Якщо ми не зможемо стримати або зупинити цей процес, то в найближчі два місяці ми станемо свідками більш драматичних втрат і військових подій на передовій, ніж будь-коли раніше", - додав він.

Поїздка Орбана до Києва і Москви

Як повідомляв УНІАН, 2 липня прем'єр Угорщини прибув до Києва, це був його перший за 12 років візит до столиці України. Після зустрічі з Володимиром Зеленським він заявив, що українцям варто подумати про припинення вогню і початок переговорів.

Уже 5 липня він повідомив, що прибув до Москви з "миротворчою місією". Після переговорів із Путіним Орбан сказав, що той "не може програти". За його словами, обидві сторони заявили, що перемир'я буде використано противником для підготовки до продовження війни.

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