У політсилі порадили тим, хто не може захищати інтереси України, скласти мандат.

Народного депутата Андрія Холодова виключили з "Слуга народу" після чуток про відпочинок на Кіпрі. Голова партії Олена Шуляк підписала відповідне розпорядження.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. У свою чергу, як голова партії "Слуга народу", підписала розпорядження про виключення його з партії", - написала політик у Facebook.

При цьому Шуляк вказала на слова президента України Володимира Зеленського про те, що країна відпочине від тих, хто хоче відпочити від держави. У зв'язку з цим вона закликала тих, хто не може захищати інтереси України та її громадян, скласти мандат.

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Скандал з відпочинком Холодова на Кіпрі - що відомо

Журналісти проекту "Схеми" оприлюднили розслідування, фігурантом якого став нардеп від "Слуги народу" Андрій Холодов. Відзначається, що виїхав з України в січні 2023 року і так і не повернувся. Таким чином, політик півроку не відвідував засідання Верховної Ради.

При цьому стало відомо, що він знаходиться з сім'єю на Кіпрі. Також журналісти з'ясували, що дружина Холодова стала співвласником салону краси у Відні.

Повідомляється, що останній раз Холодов був в Україні 21 січня. О 10:00 він виїхав через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області на автомобілі Mercedes GLS 450.

Водночас в апараті ВР повідомили, що у 2023 році відпустки Холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлялися, а з 21 січня виплати не здійснювалися.

31 липня голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Холодов подав заяву про складання повноважень народний депутат.

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