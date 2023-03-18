Відзначається, що Михайло Федоров отримає нові повноваження.

У Верховній Раді зареєстрували заяву про відставку Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації. Він отримає нові повноваження.

"У Верховній Раді України зареєстровано заяву про відставку віце-прем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України Федорова Михайла Альбертовича", - написав у своєму Telegram-каналі представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у Федорова будуть нові повноваження.

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"Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров буде займатися ще рядом напрямків, крім діджиталізації. Його майбутня посада-віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України", - відзначив український прем'єр.

Кадрові перестановки - що відомо

17 березня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що на найближчому пленарному тижні парламент розгляне звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки та Павла Рябікіна – посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

18 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував кадрові зміни складу уряду, а саме зміну відразу двох глав міністерств - Оксена Лісового призначать на посаду міністра освіти і науки, а Олександр Камишин займе пост міністра стратегічних галузей промисловості.

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