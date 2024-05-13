Колишній співробітник британської розвідки вважає, що звільнення Патрушева вказує на глибокі процеси.

Відсторонення Миколи Патрушева від посади секретаря Ради безпеки Росії є "дивовижним". Про це в інтерв'ю Sky News заявив колишній очільник британської секретної розвідувальної служби МІ-6 Крістофер Стіл.

"Важливо розуміти, що він був одним з найближчих союзників Путіна, колишнім головою ФСБ і так далі протягом багатьох років ... і був оцінений людьми як, ймовірно, друга найвпливовіша людина в Росії після самого Путіна. Я думаю, що це свідчить не просто про перестановки у звичайному уряді. Це дійсно досить серйозна нестабільність в самому серці цього режиму", – зазначив Стіл.

За його словами, спостерігачам за Росією вже давно було "зрозуміло", що Патрушев готував свого сина Дмитра, нинішнього міністра сільського господарства, на посаду наступника Путіна.

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"Я думаю, що це, як я вже сказав, дуже важливий крок Путіна", – додав Стіл.

Відповідаючи на запитання, чому Путін усунув Шойгу з посади міністра оборони в той час, коли Росія, схоже, має перевагу у війні, Стіл сказав, що це може вказувати на щось "набагато глибше", що відбувається.

"Навряд чи ідеально з військової точки зору змінювати міністра оборони саме в той час, коли ви починаєте новий наступ. Для мене це підкреслює, що тут відбувається щось набагато глибше, – пояснив він.

Експерт також охарактеризував перехід Шойгу до Ради Безпеки як "пониження в посаді", але повторив, що переміщення Патрушева на невідому посаду було "екстраординарним".

Кадрові зміни в РФ

12 травня Володимир Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу. Натомість Сергій Шойгу очолює російське міноборони з 2012 року. Тепер Шойгу стане секретарем Радбезу РФ замість Миколи Патрушева.

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що всі кадрові переміщення в Росії свідчать про підготовку РФ до довготривалої війни, й про жодні мирні перемовини не йдеться.

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