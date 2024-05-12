Російський диктатор запропонував кандидатуру на цю посаду.

Російський диктатор Володимир Путін пропонує призначити Андрія Бєлоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.

Як повідомляє Рада Федерацій РФ, надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств.

На посаду міністра оборони Путін пропонує призначити Бєлоусова Андрія Ремовича. До цього він обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ.

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Натомість Сергій Шойгу очолює російське міноборони з 2012 року. Тепер Шойгу стане секретарем Радбезу РФ замість Миколи Патрушева.

Що відомо про Андрія Бєлоусова

Андрій Бєлоусов народився 17 березня 1959 року, у 1981 році закінчив з відзнакою економічний факультет МДУ. З 1981 по 1986 рік працював у Центральному економіко-математичному інституті АН СРСР.

З 1986 по 2006 рік - співробітник Інституту економіки та прогнозування науково-технічного прогресу АН СРСР/Інституту народно-господарського прогнозування РАН. З 2000 по 2006 рік Бєлоусов був гендиректором Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.

З 2000 по 2006 рік Бєлоусов був позаштатним радником прем'єр-міністра РФ, а по 2008 рік обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку та торгівлі.

З 2008 по 2012 рік майбутній міністр оборони РФ був директором Департаменту економіки та фінансів уряду, а по 2013 рік був міністром економічного розвитку.

З 2013 по 2020 рік Бєлоусов був помічником президента, а з 21 січня 2020 року був призначений першим віце-прем'єром.

Серед інших пропозицій та призначень:

Сергій Лавров - міністр закордонних справ

Костянтин Чуйченко – голова Мін'юсту

Володимир Колокольцев – голова МВС

Олександр Куренков - голова МНС

Олександр Бортніков - директор ФСБ

Сергій Наришкін - голова СЗР

Віктор Золотов - керівник Росгварії

Дмитро Кочнєв - голова ФСО.

Чутки про відстав ку Шойгу

Як повідомляв УНІАН, уряд Росії пішов у відставку після інавгурації Путіна. Прокремлівські ЗМІ поширюють припущення про перестановки в кабінеті, включаючи можливу заміну Сергія Шойгу на посаді міністра оборони, що означало б визнання того, що війна Росії проти України зараз на третьому році не йде за планом.

Перед інавгурацією, Володимир Путін зустрівся з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним. Це свідчить про те, що правитель Кремля прагне зменшити владу міністра оборони Росії Сергія Шойгу, врівноважити його з конкурентами та покарати за нездатність досягти військових цілей Кремля.

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