Російський диктатор Володимир Путін пропонує призначити Андрія Бєлоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.
Як повідомляє Рада Федерацій РФ, надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств.
На посаду міністра оборони Путін пропонує призначити Бєлоусова Андрія Ремовича. До цього він обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ.
Натомість Сергій Шойгу очолює російське міноборони з 2012 року. Тепер Шойгу стане секретарем Радбезу РФ замість Миколи Патрушева.
Що відомо про Андрія Бєлоусова
Андрій Бєлоусов народився 17 березня 1959 року, у 1981 році закінчив з відзнакою економічний факультет МДУ. З 1981 по 1986 рік працював у Центральному економіко-математичному інституті АН СРСР.
З 1986 по 2006 рік - співробітник Інституту економіки та прогнозування науково-технічного прогресу АН СРСР/Інституту народно-господарського прогнозування РАН. З 2000 по 2006 рік Бєлоусов був гендиректором Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.
З 2000 по 2006 рік Бєлоусов був позаштатним радником прем'єр-міністра РФ, а по 2008 рік обіймав посаду заступника міністра економічного розвитку та торгівлі.
З 2008 по 2012 рік майбутній міністр оборони РФ був директором Департаменту економіки та фінансів уряду, а по 2013 рік був міністром економічного розвитку.
З 2013 по 2020 рік Бєлоусов був помічником президента, а з 21 січня 2020 року був призначений першим віце-прем'єром.
Серед інших пропозицій та призначень:
- Сергій Лавров - міністр закордонних справ
- Костянтин Чуйченко – голова Мін'юсту
- Володимир Колокольцев – голова МВС
- Олександр Куренков - голова МНС
- Олександр Бортніков - директор ФСБ
- Сергій Наришкін - голова СЗР
- Віктор Золотов - керівник Росгварії
- Дмитро Кочнєв - голова ФСО.
Чутки про відстав ку Шойгу
Як повідомляв УНІАН, уряд Росії пішов у відставку після інавгурації Путіна. Прокремлівські ЗМІ поширюють припущення про перестановки в кабінеті, включаючи можливу заміну Сергія Шойгу на посаді міністра оборони, що означало б визнання того, що війна Росії проти України зараз на третьому році не йде за планом.
Перед інавгурацією, Володимир Путін зустрівся з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним. Це свідчить про те, що правитель Кремля прагне зменшити владу міністра оборони Росії Сергія Шойгу, врівноважити його з конкурентами та покарати за нездатність досягти військових цілей Кремля.
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