За його словами, дехто не розуміє, що дозвіл на виїзд з України під час воєнного стану передбачає необхідність повертатись.

На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача розглянуть питання щодо дозволів для виїзду чоловіків за кордон. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"На превеликий жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Мінкульт надав дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, ці артисти не повернулися в країну. Ще й зухвало починають коментувати й викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати", - сказав він, натякаючи на коміка Щегеля.

Данілов продовжив, що на засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням Зеленського, будуть розглядатися питання хто, скільки, які відомства давали дозволи на виїзд за кордон.

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Секретар РНБО підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на "посилення цих процесів" – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Скандал довкола виїзду стендап-коміка за кордон

Мінкульт підготував та подав на затвердження уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку у відповідь на скандал, пов'язаний з українським коміком Андрієм Щегелем.

Щегель в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну сказав, що йому в Україні було некомфортно, тому він знайшов спосіб виїхати з країни й "пожити в комфортній психологічній обстановці". За його словами, він проігнорував кілька повісток й гайнув у Туреччину як артист.

Також він заявляв, що кожна людина сама робить вибір, а вибір захисників України, на його думку, - гинути на війні.

Згодом комік попросив вибачення в українців, записавши відеозвернення. "Я перепрошую перед усіма, кого скандал з моєю участю змусив страждати. В України є справжні вороги, і це точно не я", - сказав він.

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