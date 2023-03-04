У Мінкульті відреагували на втечу за кордон українського стендап-коміка Андрія Щегеля та запропонували більш жорсткий порядок отримання дозволів на виїзд поза межі України.

Міністерство культури та інформаційної політики України підготувало та подало на затвердження уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку у відповідь на скандал, пов'язаний с українським коміком Андрієм Щегелем.

Раніше стало відомом, що діяч культури дременув з України у Турцію, відзначивши, що "втомився від війни". Це викликало обурення серед українців та змусило Мінкульт відреагувати на ситуацію, йдеться у Telegram МКІП.

У міністерстві зазначили, що через скандал Щеголя ситуація з виїздом для інших представників індустрії творчості та розваг ускладнюється. Раніше відомство всіляким сприяло відповідним особам в отриманні дозволу, розраховуючи, що їхня головна мета виїзду - це популяризація інтересів України. Також обов'язковою умовою виїзду був пункт про повернення до країни, зазначили там.

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"МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті ускладнюється", - сказано в повідомленні.

В міністерстві уточнили, що Щегель перебував в складі групи, якій було надано тимчасовий дозвіл, але він не повернувся в Україну.

"Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави", - наголошують в Мінкультури.

Зазначається, щоб запобігти таким ситуаціям, МКІП разом з правоохоронними органами буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

"Наразі МКІП підготовлено та подано на затвердження КМУ більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку", - сказано в повідомленні.

Також сказано, що ситуацію з порушенням права виїзду з обов’язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації Щегеля буде взято під контроль правоохоронців.

Втеча стендап-коміка Андрія Щегеля з України

Як відомо, український стендап-комік Андрій Щегель в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну сказав, що йому в Україні було некомфортно, тому він знайшов спосіб виїхати з країни й "пожити в комфортній психологічній обстановці". Щегель повідомив, що проігнорував декілька повісток в армію і виїхав в Туреччину як артист. Дозвіл на виїзд за кордон для ведення концертної діяльності він отримав від Мінкульту.

При цьому стендап-комік зізнався, що не відчуває докорів совісті через те, що не йде захищати Україну.

В соцмережах багато українців засудили такі висловлювання артиста.

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