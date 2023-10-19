Це відбудеться, коли будуть усунуті перешкоди для цього: українські пілоти пройдуть навчання, а в Україні буде підготовлена відповідна інфраструктура.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що оптимістичний термін прибуття винищувачів F-16 в Україну - це перша половина 2024 року.

Про це глава МЗС сказав в інтерв'ю в ефірі програми "Сніданок з 1+1". "Зараз партнери ухвалили усі принципові рішення", - сказав Кулеба.

"Щойно пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього - літаки будуть в Україні. Тобто, єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі - це завершення тренування пілотів і підготовка інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року", - сказав Кулеба.

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Надання F-16 Україні

20 серпня президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає від країни-партнера 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів. Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на нові моделі F-35.

І того ж дня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Україні вони передадуть 19 винищувачів. Водночас на початку жовтня Фредеріксен заявила, що Данія прагне збільшити поставки американських винищувачів F-16 в Україну.

Бельгія відправить Україні кілька винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.

11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що США спільно з Нідерландами та Данією очолять "коаліцію спроможностей" з розвитку Повітряних сил України у питанні керування багатоцільовими винищувачами F16.

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