Також Румунія обіцяє надати Україні нові системи протиповітряної оборони та артилерію.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Румунії буде створено центр підготовки українських пілотів на багатоцільових винищувачах F16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у Бухаресті на спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії пілотів для F16. Створюється центр підготовки пілотів F16. Ми обговорили з паном президентом, як прискорити таку підготовку, і домовились, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі навчання", - повідомив Зеленський.

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Також Зеленський поінформував румунського колегу про ситуацію на полі бою і про українські оборонні потреби.

"Я вдячний за усі надані Румунією пакети підтримки. І за те, що ми обговорили сьогодні. Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це", - повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що не може сказати усі деталі, бо "може бути інформація, яку не дуже хочеться, щоби чула Російська Федерація".

"Головний мій наголос сьогодні був на ППО. І я дуже радий, що Україна була почута румунською стороною", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, Йоханніс сказав, що Румунія зараз зосереджується у наданні допомоги Україні для перемоги у війні.

За його словами, Румунія як сусід і партнер повинна і зобов'язана розглядати відносини з Україною у довгостроковій перспективі.

Президент Румунії зазначив, що запевнив Зеленського у тому, що Румунія та румунське суспільство сповнені рішучості підтримувати Україну та український народ, у тому числі шляхом надання допомоги військового характеру стільки часу, скільки це буде потрібно до перемоги над російським агресором і звільнення усієї території України. Також Румунія підтримує притягнення до відповідальності усіх винних у скоєнні злочинів та підтримуватиме процес відновлення і відбудови України.

"Ще з перших днів цієї агресії, яка демонструє, що Росія залишається головною загрозою для європейського континенту і всього Чорноморського регіону, Румунія та румунський народ були поруч з Україною та українським народом. Підтримка України є стратегічним інтересом Румунії. Зміцнення безпеки України означає зміцнення безпеки Румунії", - сказав Йоханніс.

Також він сказав, що під час розмови із Зеленським відбувся обмін думками щодо останніх подій на війні.

Йоханніс висловив повну підтримку Формулі миру Зеленського. "Лише Україна може ухвалювати рішення коли і як вести переговори про мир", - сказав Йоханніс.

"Я засудив ще раз найрішучішим чином удари Росії по інфраструктурі України. Це є воєнними злочинами, які негативно впливають на безпеку громадян України та Румунії, та створює негативні наслідки для експорту зернових з України та світової продовольчої безпеки", - відзначив Йоханніс і додав, що продовжують вживатися зусилля щодо розміщення засобів оборони.

"Ми продовжимо зусилля щодо консолідації спроможності стримування та оборони на східному фланзі і в Чорному морі", - додав він.

За його словами, він підтвердив готовність Румунії співпрацювати з міжнародними партнерами для сприяння експорту українських зернових на світові ринки. Таким чином Румунія підтримує українську економіку.

"Було погоджено подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до 4 млн тонн сільськогосподарської продукції. Через Румунію сьогодні йде транзитом майже 60% загального обсягу експорту зерна з України. Фактично, від початку війни понад 27 млн тонн зернових з України перевезли транзитом через Румунію", - сказав президент Румунії.

Він запевнив, що Румунія докладе усіх зусиль для продовження підтримки України, а також врахує інтереси румунських фермерів.

Водночас, як сказав Зеленський, Україна і Румунія роблять критичний внесок у гарантування світової продовольчої безпеки.

"Ми маємо зробити усе можливе, аби Росії не вдалося перетворити будь-яку частину Чорного моря та Дунайського регіону на мертву зону для нормального судноплавства", - сказав Зеленський.

Як сказав президент України, що ключовим елементом є система ППО як для України загалом, так і Одеського регіону.

"Обговорили з паном президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а усього регіону", - сказав Зеленський.

F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, до коаліції з навчання українських пілотів увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія. Українські військові вже приступили до теоретичної частини розробленої програми. Повітряні сили ЗСУ показали, як українські пілоти вчаться керувати винищувачами F-16.

Наприкінці вересня у США стартувала мовна підготовка українських пілотів для навчання на F-16.

Пізніше стало відомо, що формуються нові групи українських льотчиків для навчання на американських винищувачах.

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