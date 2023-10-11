Кільккість поставлених винищувачів залежатиме від переданих Бельгії F-35.

Бельгія відправить Україні кілька винищувачів F-16, починаючи з 2025 року, повідомила міністр оборони країни Людівін Дедондер в ефірі Bel RTL radio.

За її словами, число поставлених винищувачів залежатиме від переданих Бельгії на заміну F-35.

Додатково до передачі F-16 Бельгія продовжить підготовку українських пілотів і запропонує взяти на себе техобслуговування всього парку літаків.

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"Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії і, ймовірно, ще в одній з країн Європейського Союзу... Ми знаходимося у процесі надання можливості Україні модернізувати свої збройні сили. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просте оголошення про відправлення кількох F-16", - заявила Дедондер.

При цьому вона не уточнила, скільки саме літаків буде відправлено Україні.

F-16 для України - у Данії зробили заяву

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна прагне збільшити поставки американських винищувачів F-16 в Україну.

За її словами, Данія працює над "розширенням і поглибленням" коаліції країн, які зобов'язалися поставити Україні винищувачі F-16.

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