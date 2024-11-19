Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді з нагоди 1000 днів війни з Росією.

Президент України Володимир Зеленськийвиступив у Верховній Раді з нагоди 1000 днів війни з Росією та, зокрема, представив українському народу план єдності.

Не сподіватися на Трампа

Президент зазначив, що від стійкості українців, зокрема, на фронті, залежить і доля Європи.

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"І поки весь світ чекає на диво від Трампа, дай Бог, ми з вами маємо не чекати, ми маємо не втрачати стійкості. Ми маємо пахати. Треба працювати кожен день, всім народом на стійкість всієї держави. Порізно виграти у цій битві просто неможливо", - зазначив президент.

Зеленський про відповідальність за війну

Президент наголосив, що відповідальність за війну колективно лежить на росіянах.

"Путін віддав наказ почати війну, його оточення організовує ведення війни, але російська агресія тримається на вчинках і потуранні багатьох росіян. Путін створив умови для вбивств, але запускають ракети і дрони, штурмують наші українські позиції, катують наших полонених і забезпечують машину війни росіяни, а не просто одна божевільна особа у Кремлі", - заявив Зеленський.

Чи будуть в Україні вибори

Зеленський наголосив, що Україна спочатку досягне справедливого миру, "а потім українці проведуть справедливі вибори".

Зеленський про мобілізацію

Президент зазначив, що необхідно розробити нову систему контрактів для тих громадян, які ще не досягли мобілізаційного віку, але хочуть стати на захист України. За його словами, не йдеться про зниження віку для мобілізації, а про надання можливості тим, хто його не досяг, долучитись до захисту держави.

Призначення військового омбудсмена

Зеленський наголосив, що в Україні необхідно призначити військового омбудсмена в найближчий час. За його словами, це має бути людина, якій довірятимуть, "яка буде користуватися, передусім, довірою військових".

Президент детально розповів про план стійкості

План складається з 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет та політика героїв.

Весь план з додатками представлять у грудні.

Перший пункт плану стійкості – єдність

Як зазначив Зеленський, єдність України має об’єднувати і її союзників, оскільки світ може бути глухим до окремих голосів, "але не до цілого народу, який знає чого хоче, працює об’єднано і вміє досягати своїх цілей".

Другий пункт - фронт

Передбачаються конкретні заходи щодо стабілізації фронту. Вони включають проведення операцій як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії. Крім того, йдеться про посилення технологічності сил оборони.

Третій пункт - зброя

За словами президента, у 2025 році планується виготовити не менше 30 тис. далекобійних дронів та 3 тис ракет. В тому числі випускатимуть ракети "Нептун", зокрема й нових покращених моделей.

Також він повідомив, що на сьогодні до роботи на Україну залучили понад 40 закордонних оборонних компаній. У сфері ОПК працюють понад 600 українських компаній, які забезпечують 300 тисяч робочих місць.

Четвертий пункт - гроші

Зеленський зазначив, що всі зарплати та пенсії в Україні будуть виплачені, є пакет зимової підтримки, а у березні 2025 року пройде індексація пенсій на рівень інфляції.

Також він запевнив, що ризиків для фінансування Сил оборони немає на рік наперед.

П'ятий пункт - енергетика

До кінця року буде підготовлено паспорти енергетичної стійкості регіонів, які імплементують з точки зору генерації електрики та тепла. Президент зазначив, що проведено велику роботу із захисту об'єктів, але не надав більше деталей.

Крім того, він зазначив, що Україна після війни як енергетичний хаб має стати геополітично серед перших у Європі. Пріоритет - атомна генерація, нарощування видобутку газу, видобутку та переробки нафти.

Шостий пункт - безпека

Як зазначає президент, "йдеться про жорстку роботу, яка не дозволяє ворогові підірвати життя України".

На загальнодержавному рівні впроваджується нова система - безпечна область, безпечне місто, безпечна громада. Також у кожній школі та кожній громаді з'являться поліцейські. На входах до кожної школи, інших освітніх закладів та громадських будівель мають бути встановлені рамки металошукачів.

Також цей пункт передбачає детальну роботу щодо укриттів: модернізація стандартів, реконструкція та будівництво нових укриттів.

Сьомий пункт - громади

За словами Зеленського, на основі принципу "пліч-о-пліч" тилові та більш заможні громади мають підтримувати прифронтові. Також підсилюватиметься міжнародний компонент - взаємодія з громадами у країнах-партнерах і з країнами, які взяли шефство над тим чи іншим регіоном чи містом.

Зеленський доручив розробити заходи спеціальної підтримки для прикордонних Сум та Чернігова, за аналогією з прийнятими для Харкова.

Восьмий пункт - людський капітал

Президент зазначив, що у додатках до цього пункту буде опрацьовано політику відновлення життя українців, національний стандарт безбар'єрності (цифровізація послуг) та освіту. Передбачається модернізація соціальної політики, а політика охорони здоров'я має включати збільшення тривалості життя.

Крім того, президент анонсував введення множинного громадянства та перезапуск дипломатії. До кінця року будуть заповненні всі вакансії українських послів, а також проведені заміни по країнах G7. Також буде створено Міністерство об'єднання українців, яке цілеспрямовано займатиметься справами глобальної української спільноти.

Дев'ятий пункт - культурний суверенітет

Зеленський анонсував "культурний Рамштайн" для України. За його словами, буде підготовлено календар заходів для української культури у всіх регіонах світу, щоб підтримувати український контент та культурний продукт.

Також планується захист, пошук та повернення культурної та історичної спадщини, а крім того - системне створення українського контенту, який здатен повністю замінити російський, насамперед для дітей.

Ми повинні переграти Росію і в цьому", - наголосив президент.

Десятий пункт - політика героїв

Вона включає врегулювання переходу з військової служби до статусу ветерана, залучення ветеранів на держслужбу, програми підтримки сімей, повну інтеграцію у суспільне та економічне життя, освіту та реабілітацію після поранень чи полону.

Зеленський анонсував, що з 2025 року запускається додаткова оплата для сімейних лікарів за декларації, укладені із ветеранами. Крім того, завершено підготовку до запуску програми "Помічник ветерана", у рамках якої заплановано навчання та оплату роботи 11 000 фахівців із супроводу ветеранів.

План стійкості України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні президент Зеленський представив План перемоги главам держав і урядів усіх країн-членів Європейського Союзу.

14 листопада президент Зеленський оголосив, що незабаром буде презентовано внутрішній План стійкості, який складатиметься з 10-ти пунктів - "того, що потрібно, щоб Україна вистояла".

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