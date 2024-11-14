За його словами, буде підготовано "базовий, доктринальний документ для України".

Наступного тижня в Україні має бути представлено внутрішній План стійкості. Він складатиметься з 10-ти пунктів, заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив глава держави, продовжується робота для підготовки "нашого внутрішнього Плану стійкості – того, що потрібно, щоб Україна вистояла". За його словами, сьогодні опрацювали кілька пунктів, зокрема культурний суверенітет – те, що стосується і культурної спадщини України, і сучасної культури, і культурної дипломатії.

"Виробництво українського контенту, і заради цього – реальне, дієве об’єднання культурної спільноти в Україні. Це частина нашої сили, це елемент гарантування зв’язків України з глобальним світом. Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить. Культура загалом – це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу. Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде", – сказав Зеленський.

Відео дня

Крім того, сьогодні було опрацьовано пункт внутрішнього Плану щодо безпеки: в усій країні, у кожній області та в кожній громаді.

"Це основа. Безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині", – зауважив Зеленський.

Він додав, що "хороші напрацювання є у Міністерства внутрішніх справ, є у Служби безпеки України".

"Все обов’язково впровадимо", – зазначив президент.

Також, як повідомив Зеленський, вже опрацювали пункти, зокрема, щодо енергетики:

"Детально все підготовлено. І щодо нашої зброї, нашого виробництва, нашої співпраці з партнерами".

Загалом наступного тижня мають бути представлені 10 пунктів цього Плану.

"І під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, з бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково. Те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. Заради того, щоб ми мали право на це слово – "перемога", – додав Зеленський.

Він зауважив, що йдеться про всіх українців.

"Мільйони людей, які мріють про завершення цієї війни справедливо для України і працюють заради цього, воюють заради цього", – сказав він.

План перемоги Зеленського

Як повідомляв УНІАН, у жовтні президент Зеленський представив План перемоги головам держав та урядів усіх країн-членів Європейського Союзу.

Крім того, видання Financial Times зазначало, що Україна готує "план перемоги" для адміністрації Дональда Трампа, пропонуючи потенційні бізнес-угоди, доступ до ресурсів та розміщення військ, щоб вплинути на обраного президента Сполучених Штатів Америки, відомого прагматичним підходом до угод.

За словами українських і європейських чиновників, союзники України в Європі та США, включно з високопосадоцями-республіканцями, радили, як краще представити пропозиції, що стимулюють співпрацю з Києвом, замість зупинки життєво важливої допомоги країні. Пропозиції пов’язані з побоюваннями, що Трамп може швидко укласти мирну угоду з Росією, яка фактично позбавить Україну підтримки Заходу.

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