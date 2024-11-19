Він наголосив, що Росія хоче руйнації України.

Необхідно працювати кожного дня, а не чекати дива від обраного президента США Дональда Трампа. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді України.

Він зазначив, що протягом багатьох місяців Покровськ і Куп’янськ у тяжких випробуваннях, у важкій ситуації.

"І саме там та на інших напрямках Росія пішла на найбільші втрати у цій війні. Ми всі маємо розуміти за що ворог сплачує таку ціну - Росія хоче руйнації нашої держави, наших людей. Руйнації нашої стійкості. Українська стійкість на цій війні від Куп’янська до Покровська і далі до Запоріжжя може забезпечити фундаментальні передумови для справедливого завершення цієї війни", - наголосив Зеленський.

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За його словами, від цієї стійкості українців залежить і доля Європи, щоб всі могли жити вільно і не підпорядковуватись якомусь одному диктатору.

"Ця битва не тільки про Покровськ, Куп’янськ чи будь-яке наше українське місто, містечко, село, не тільки про якусь нашу область. Ця битва про всю Україну, про всю Європу, про порядок чи хаос для всього світу. І поки весь світ чекає на диво від Трампа, дай Бог, ми з вами маємо не чекати, ми маємо не втрачати стійкості. Ми маємо пахати. Треба працювати кожен день, всім народом на стійкість всієї держави. Порізно виграти у цій битві просто неможливо", - наголосив президент України.

Трамп і війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про російсько-українську війну, наголосивши, що її "треба припинити" якнайшвидше.

Він заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні та пошуку шляхів її завершення.

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