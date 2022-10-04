У Тегерані згадали про статут ООН і заявили, що завжди неухильно виступають "за повагу до суверенітету будь-якої країни".

У МЗС Ірану заявили, що не визнають так звані "референдум", які Росія організувала на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Про це заявив представник іранського МЗС Нассер Канаані на брифінгу, цитує прес-служба міністерства.

"Ісламська Республіка, як завжди, у відповідності зі своїми принциповими позиціями, підкреслює необхідність повної поваги принципу суверенітету і територіальної цілісності всіх держав як основної норми міжнародного права і поваги принципів і цілей Статуту ООН", - заявив Канані. Відео дня

За його словами, Іран виступає проти будь-яких "провокаційних дій, які могли б порушити хід миру, стабільності і спокою".

Зазначимо, що Іран є одним з небагатьох союзників Росії, які допомагають Путіну у війні проти України. Зокрема, Тегеран постачає російській армії свої безпілотники, які ЗСУ регулярно збивають на південному напрямку.

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