Дрони знищили Одеська та Херсонська зенітні ракетні бригади.

Уночі російські окупанти атакували Миколаївську область сімома дронами-камікадзе Shahed-136, п'ять із них було знищено.

Про це повідомляє прес-центр Повітряного командування "Південь".

"Вночі 2 жовтня російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе Shahed-136, п'ять з яких знищено підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади", - йдеться у повідомленні.

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Іранські дрони на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахід-136). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

Останнім часом окупанти атакують Одесу дронами-камікадзе. Ворожні атаки було вчинено 23, 25 та 26 вересня.

МЗС України за дорученням президента Володимира Зеленського вирішив позбавити посла Ірану акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Водночас Україна просить Ізраїль поділитися розвідданими про військову підтримку Іраном Росії.

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