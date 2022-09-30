Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя й Крим - це Україна, підкреслив генсек НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що всі 30 країн-членів Альянсу ніколи не визнають спробу анексії Росією будь-яких українських територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прескофнеренції у Брюсселі.

"Президент Путін тепер оголосив ще чотири регіони України частиною Росії. Це найбільша спроба анексії європейської території за допомогою сили з часу Другої світової війни", - сказав Столтенберг.

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Він сказав, що територія, яку намагається анексувати Росія, за площею майже рівна площі такої країни як Португалія.

Столтенберг наголосив, що українська територія була незаконно захоплена Росією під дулами зброї.

"Фіктивні референдуми були спроектовані у Москві і застосовані в Україні з повним порушенням міжнародного права. Це захоплення землі є незаконним і протиправним. Союзники НАТО не визнають і не будуть визнавати будь-які з цих територій як частиною Росії. Ми закликаємо усі держави відкинути кричущі спроби Росії захоплення території", - наголосив Столтенберг.

"Ці землі - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Херсон - це Україна. Запоріжжя - це Україна. Як і Крим - це Україна", - сказав генеральний секретар НАТО.

Він сказав, що Росія вже вдруге захоплює українські землі силою.

"Але це не змінює суть конфлікту. Це залишається жорстокої агресивної війною Росії проти України. І це не змінює наше зобов'язання підтримувати Україну", - сказав Столтенберг.

Спроба анексії РФ частини низки областей України - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до РФ.

Мешканці захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, понад 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Попри це, президент РФ Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що домовитись про співіснування з Володмиром Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ. Глава держави переконаний, що "тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".

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