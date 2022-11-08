Тексти законопроектів поки що відсутні на сайті Ради.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні законопроекти про затвердження указів президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №8189 та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" №8190 зареєстровано в парламенті.

Тексти законопроектів поки що відсутні на сайті Ради.

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Як повідомив у своєму Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, рішення може бути ухвалене вже на найближчому пленарному засіданні. Він припустив, що воєнний стан в Україні та загальна мобілізація можуть бути продовжені ще на 90 днів - тобто до 19 лютого 2023 року.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні запровадили воєнний стан. Тоді ж було оголошено загальну мобілізацію. Наразі вони діють до 21 листопада 2022 року.

На час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, окрім деяких винятків. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Встановлюється комендантська година.

Під час загальної мобілізації призватися на військову службу можуть всі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

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