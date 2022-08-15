Таким чином, воєнний стан діятиме майже до зими.

Воєнний стан в Україні та терміни мобілізації продовжили майже до зими – до 21 листопада 2022 року.

Про це у своєму телеграмі повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Парламент підтримав (№7664) продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року. Також Рада підтримала (№7665) затвердження Указу про "Про продовження строку проведення загальної мобілізації – йдеться у повідомленні.

За обидва рішення проголосували 328 народних депутатів. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляв УНІАН, 12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації. Востаннє дію воєнного стану в Україні було продовжено на 90 діб – до 23 серпня.

Зауважимо, на період дії воєнного стану чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, встановлюється комендантська година.

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