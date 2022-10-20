Може бути потреба в посилення мобілізації в Україні.

Незважаючи на непопулярність такого рішення, влада поки не планує дозволяти виїзд студентів, далекобійників та моряків за кордон.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "ФЕЙГІН LIVE".

За його словами, якщо РФ мобілізує мільйон осіб і хоча б половину перекине в Україну, існуватиме потреба в посилення мобілізації.

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"Хоча у нас вона (мобілізація – УНІАН) і так не припинялася. Де брати людей, якщо всі роз'їдуться? Моряк поїде заробляти гроші, айтівець тощо, але повертатися їм буде куди? Коли постане питання існування України, то де їх шукати? Ми сподіваємося, що обійдемося без цього, тому для того, щоб їх можна було мобілізувати потім, не дуже логічне рішення випускати їх зараз. Скільки повернеться назад… У нас ця схема не відпрацьована. Тому незважаючи на непопулярність цього рішення, всі дружньо сидимо і нікуди не їдемо. Міністри, радники всіляки. Всі", – наголосив Арестович.

Мобілізація в Україні і обмеження виїзду за кордон

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Верховна Рада України продовжила загальну мобілізацію та воєнний стан до 21 листопада.

Указом глави держави №678/2022 від 30 вересня президент Володимир Зеленський скасував осінній призов громадян України на строкову військову службу та відклав демобілізацію.

Як відомо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю тощо.

16 серпня у відповідь на електронну петицію президент Володимир Зеленський заявив, що скасування обмежень на виїзд з України для чоловіків 18-60 років без військового досвіду і частково придатних до військової служби відбудеться після закінчення воєнного стану.

5 вересня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що військовозобов'язані чоловіки, які навчаются за кордоном, можуть виїжджати за межі України, надавши необхідні документи. Утім в кінці місяця стало відомо, що українських чоловіків, які навчаються за кордоном, більше не випускатимуть з країни на навчання, поки діє воєнний стан.

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