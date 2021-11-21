Війна близько. Чому Росія "качає" Європу мігрантами та поспішає змінити владу в Україні

Найгірше протистояння Росії та Заходу з часів Холодної війни - так характеризує нинішню ситуацію західна аналітика. Україна під загрозою вторгнення, яке може статися за кілька тижнів. Чи може щось зупинити ці хижі плани Кремля?

Американський канал CBS News з посиланням на офіційні джерела повідомляє, що ймовірне російське вторгнення можливе протягом кількох найближчих тижнів.

"Ми знаємо сценарій - влаштувати провокації в Україні та використати це, як привід для того, що Росія збирається зробити", - заявляє Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Що саме збирається зробити Росія? ТСН.Тиждень переконаний: щоб дізнатися про це, не треба бути розвідником. Треба лише увімкнути кремлівське телебачення. А там провідні російські телезірки піднесено описують повномасштабне вторгнення в Україну за сирійським сценарієм.

"Нічого не заважає провести аналогічну операцію, застосувавши усі можливості, завдавши ударів з повітря по життєво важливих об’єктах українських збройних сил", - розповідає провідний російський пропагандист Володимир Соловйов.

Генерал Андрій Картаполов, якого експерти вважають причетним до збиття малайзійського "Боїнга" над Донбасом, командував російським угрупованням у Сирії. ТСН.Тиждень спостерігав, як він з радістю в голосі деталізує сирійський сценарій для українців: "Безумовно, на першому етапі проводитиметься повітряна наступальна операція, і її мета — повністю вивести з ладу системи управління, основні військові об'єкти, системи протиповітряної оборони, склади боєприпасів, комунікації. Щоб потім можна було заходити вирішувати завдання".

Задачі зрозумілі: руйнування української державності, формування лояльного режиму на руїнах незалежності.

"В результаті операції примусу до миру зникає поняття нацистської влади у Києві, і звільнений народ обирає собі справді демократичну владу", - малює українські "перспективи" Володимир Соловйов.

Як вже розповідав ТСН.Тиждень, тисячі нещасних людей у Білорусі, які штурмують паркани на польському кордоні, мають зіграти важливу роль у війні Росії проти України.

Командувач Збройних Сил Британії сер Нік Картер називає мігрантів класичним оманливим маневром.

"Криза на кордоні має відвернути увагу від нових військових атак, які готує Путін в Україні", - б’є на сполох польський прем’єр Матеуш Моравецький.

Буквально слово в слово його повторює американський Держсекретар Ентоні Блінкен, намагаючись зупинити Росію: "Росія зробить серйозну помилку, якщо повторить чотирнадцятий рік і зайде на суверенну українську територію, брехливо стверджуючи, що її спровокували".

Отже, Штати, Британія та Польща. Схоже, лише на цю трійцю ми можемо розраховувати, якщо хочемо зупинити втілення сирійського сценарію для України.

Як розповідав ТСН.Тиждень, прем’єр Британії спробував було переконати своїх європейських колег зробити вибір: що важливіше - паливо чи демократія?

"Ми сподіваємося, що інші європейські країни зрозуміють: незабаром постане вибір між вливанням російських вуглеводнів у нові гігантські трубопроводи та прихильністю до України", - заявив Борис Джонсон.

Та у Брюсселі нема бажання підтримувати Україну у військовий спосіб. У разі відкритого вторгнення європейці пропонують лише санкції. А санкціями Кремль уже не налякаєш.

Космічний стрибок цін на газ та нафту робить кремлівські заяви ще нахабнішими. Тож Путін просто глузує з колективного Заходу: "Ми постійно говоримо про "червоні лінії", але, звичайно, розуміємо, що партнери наші дуже своєрідні. І, як би так м'якше сказати, поверхово дуже ставляться до всіх наших застережень і до розмов про "червоні лінії"".

Його "червона лінія" - вступ України до НАТО. Для того, щоб не дати її перетнути, російські танки готові переїхати своїми гусянками лінію українського кордону. Супутникові дані фіксують накопичення наступальної техніки навколо України. На відміну від відкритого нарощування військових сил навесні 2021 року, зараз Росія намагається стягувати війська приховано. І це вже не залякування, а реалізація реального наступального сценарію.

"Наші попередження останнього часу… справляють певний ефект: відома напруга там таки виникла", - заявляє президент РФ Володимир Путін.

У Вашингтоні тим часом лунає гімн України. Міністр оборони Штатів приймає свого українського колегу. Розмова про те, чим американці допоможуть зупинити агресора. ТСН.Тиждень спостерігав, як новий очільник українського оборонного відомства чудовою англійською дякує за попередження про російські військові приготування. Олексій Резніков добре вивчив росіян у Тристоронній Контактній Групі, тож розраховує, що арифметика можливих втрат змусить Кремль вчасно натиснути на гальма.

"Росіяни - дуже прагматичні люди. Зупинити агресію можна лише чіткою ілюстрацією, що вона для них буде дуже дорогою. Цей прагматизм може бути підставою для розуміння, що агресія їм невигідна", - каже Олексій Резніков на зустрічі в США.

Але, здається, саме прагматизм підштовхує агресора діяти навпаки - тиснути на педаль газу своєї військової машини. Їхня мета - змінити владу в Києві на проросійську якнайшвидше. Чому ж вони поспішають?

Ключові європейські країни паралізовані міграційною кризою. І, хоча розуміють, що за нею чітко стирчать вуха Кремля, з Росією сваритись не хочуть. Бо незабаром запрацює "Північний потік – 2". Він перетворить європейських партнерів Росії з покупців газу на його продавців. А ціни на російський газ, як відомо, зросли до космічних масштабів.

Віце-президентка США Камала Гарріс стала виконувачкою обов’язків господаря Овального Кабінету. І хоч тривало це усього вісімдесят п’ять хвилин, - поки президет Джо Байден був у шпиталі під наркозом, - у Штатах відчувається нервозність. Що більший вік Байдена, то вищий ризик частих замін найвпливовішої людини у світі. І це може пригальмувати швидку реакцію Америки на подальшу агресію проти України…

У Кремлі усвідомлюють - це вікно можливостей для них швидко затулиться. Наступного року Україна почне будувати дві нові військово-морські бази разом з британцями. Український флот поповниться новими катерами та кораблями. В тому числі, ракетними. Нові українські ракети стануть на бойове чергування й на березі. Україна не тільки придбає до півсотні "Байрактарів", але й матиме цілий завод "безпілотників"…

Коли весь цей арсенал з’явиться в Україні - ціна агресії стане непідйомною. А відтак, Москва поспішає і підвищує ставки. Тож, схоже, нам гарантовані кілька найближчих тижнів на пороховій діжці.

Андрій Цаплієнко, Ольга Кошеленко

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