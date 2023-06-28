Президент вважає, що своєю формулою миру Україна допоможе всім іншим народам світу.

Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту, який закінчиться війною, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи 28 червня у Верховній Раді.

"Будь-який заморожений конфлікт - це війна, яка неодмінно розгориться, і питання лише у тому, коли та скільки життів вона забере. Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту. Жоден", - підкреслив він.

При цьому президент додав, що своєю формулою миру Україна допоможе всім іншим народам світу, які прагнуть справедливого миру.

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Зеленський наголосив, що Росія розглядає всіх свої сусідів як рабів та ворогів, а Україна робить ставку на альянси. При цьому додав, що цьогоріч має бути відкритий діалог щодо повноправного членства в ЄС, і Україна до цього готова. За його словами, це не тільки економічне єднання, але й безпека України, а для ЄС Україна - це фактор єднання.

Також Зеленський додав, що вступ України у НАТО - це вже не мрія, а реальність:

"Зараз ми є реципієнтом безпекової допомоги, але після перемоги Україна буде донором безпеки для нашого регіону, для всієї Європи, для всього світу. Вже зараз Україна є донором моральної сили".

За його словами, вступ України в НАТО стане потужним сигналом світу. Він підкреслив, що потрібно перестати оглядатися на Кремль, бо вже і в середині Росії перестали оглядатися на "кволого господаря Кремля".

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО готове захищате свою територію і союзників від Росії та Білорусі.

Він заявив, що в Москву та Мінськ був направлений чіткий сигнал про те, що "НАТО існує для захисту кожного союзника, кожного дюйма території НАТО".