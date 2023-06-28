Сумська закликала вірити у наших військових, які виборюють свободу.

Сьогодні, 28 червня, українці святкують 27-му річницю з моменту набуття чинності Конституції країни. У цей день зірки привітали громадян та зазначили, чому це свято дуже важливе. Що про День Конституції говорять Саліванчук, Каменських, Єфросиніна, Сумська та Кароль - читайте нижче.

Анна Саліванчук

Українська актриса зазначила, що цей день нині особливо важливий. Адже сьогодні, коли Україна бореться у війні з РФ, важливо не забувати про свободу кожного українця. За словами Саліванчук, ця дата має не стати порожнім звуком.

"Ми молода країна з тисячолітньою історією. Україна закладена у наше ДНК, і це є тією силою, яка завжди буде в нас. Так нехай ця дата в календарі не стане для нас порожнім звуком. Кожен громадянин з гідністю зможе сказати, що ми дійсно маємо ту країну, яку ми заслуговуємо, і ті закони, які прийняли самі", - написала зірка "Сватів".

Настя Каменських

Співачка привітала українців зі святом та зазначила, що саме завдяки Конституції ми маємо право на свободу. Вона символізує незалежність, волю та єдність українців, додала Каменських. Окрім цього співачка визнала, що наша перемога неминуча.

"День Конституції України сьогодні наповнений гордістю. Адже ми вже, безсумнівно, продемонстрували світу, що Україна – це нація непохитної віри, сили та незламності. Життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність та безпека кожної людини мають для нас надзвичайне значення. Тому щоденно ми відстоюємо ці цінності, які ворог намагається зруйнувати", - написала Каменських.

Маша Єфросиніна

Ведуча зазначила, що нині українці відчувають неймовірну гордість, адже ми довели свою стійкість. Єфросиніна подякувала захисникам України та зазначила, що саме завдяки ним ми можемо жити та робити речі, які раніше здавалися незначними.

"Я низько вклоняюсь тим, хто нас захищає та ціною своїх життів визволяє наші землі", - написала ведуча.

Ольга Сумська

Відома українська актриса привітала усіх зі святом. Вона зазначила, що Україна - сильна та незламна. Також Сумська закликала вірити у наших військових, які виборюють свободу.

"З Днем Конституції! Наша рідна країна, понівечена, зранена, та все ж сильна і незламна, суверенна і демократична! Віримо всім серцем у наших захисників, у наших мужніх воїнів, кожен - герой на всі часи! Саме в них уся правда і честь держави! Саме вони виборюють свободу!" - написала актриса.

Тіна Кароль

Співачка була небагатослівною. Вона виклала у Stories фрагмент свого виступу, під час якого вона виконувала пісню "Україна - це ти". Кароль привітала українців чуттєвим співом.

"Моє ім'я - вишиванка, я - хрестик на полотні. Моє ім'я - синє небо, я - сонях малий під ним", - йдеться у пісні.

Вас також можуть зацікавити новини: