Столтенберг заявив, що на майбутньому саміті НАТО прийме подальші рішення щодо зміцнення колективної оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО готове захищати свою територію і союзників від Росії та Білорусі.

Як повідомляє Reuters, на спільній прес-конференції в Гаазі разом з лідерами семи країн НАТО Столтенберг заявив, що в Москву і Мінськ був направлений чіткий сигнал про те, що "НАТО існує для захисту кожного союзника, кожного дюйма території НАТО".

"Ми вже збільшили нашу військову присутність у східній частині Альянсу, і на майбутньому саміті ми приймемо подальші рішення щодо зміцнення нашої колективної оборони за рахунок збільшення сил високої готовності і можливостей", - еаголосив Столтенберг.

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Генсек НАТО зробив цю заяву у відповідь на висловлення стурбованості з боку країн східного флангу Альянсу щодо того, який вплив матиме передислокація ПВК "Вагнер" до Білорусі.

"Якщо "Вагнер" розмістить своїх серійних вбивць в Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться з ще більшою небезпекою нестабільності", - заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Цю думку підтримав і президент Польщі Анджей Дуда.

"Це дійсно серйозно і дуже тривожно, і ми повинні прийняти дуже рішучі рішення. Це вимагає дуже, дуже жорсткої відповіді з боку НАТО", - сказав він.

Також президент Польщі висловив надію, що загроза, що виходить від ПВК "Вагнер", буде включена до порядку денного саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

Загроза ПВК "Вагнер" для східного флангу НАТО

За підсумками невдалого військового заколоту в Росії "вагнерівці" на чолі з Євгеном Пригожиним отримали гарантії безпеки з боку Путіна про те, що зможуть отримати притулок на території Білорусі.

Це викликало стурбованість у країнах НАТО, що є сусідами з Білоруссю.

Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що поява найманців Пригожина в Білорусі - негативний сигнал для Польщі і прилеглих до неї країн Європи. Він вказав, що потрібно зосередитися на зміцненні флангів НАТО, а також забезпеченні безпеки для Польщі та Прибалтики (Литва, Латвія, Естонія).

Президент Литви Гітанас Науседа також раніше закликав зміцнити східний фланг НАТО через "переїзд" Пригожина.

Раніше стало відомо, що Німеччина хоче розмістити в Литві чотири тисячі солдатів на постійній основі для зміцнення східних кордонів НАТО.

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