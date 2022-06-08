Михайло Подоляк зазначив, що самообман європейців приведе війну в їхні будинки.

Заяви російських політиків про скасування постанови про незалежність Литви - черговий доказ несправності влади РФ. Розмови про "збереження обличчя" російському президенту Володимиру Путіну принесе війну в Європейський союз.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Це (плани про "скасування" незалежності Литви - УНІАН) ще один доказ того, що апетити імперії не обмежуються Україною. Будь-які розмови про шлях до миру через збереження варварської фізіономії Росії - самообман, який принесе війну на територію ЄС", - йдеться в повідомленні.

При цьому Подоляк вказав, що поки що війну ще можна зупинити, але для цього необхідно збільшити та прискорити постачання військової допомоги українським військовим.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинні санкції, в тому числі обмеження на валюту, і розривів торгових зв'язків.

Російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо його "спровокує НАТО".

При цьому екс-командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Уеслі Кларк заявив, що президент РФ Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї і завдати удару по території Польщі.

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