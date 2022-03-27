За його словами, партнерам потрібно активізувати допомогу Україні.

Для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими окупантами виявляться держави Балтії, Польща, Словаччина, весь схід Європи.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в своєму відеозверненні.

"Говорив сьогодні з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Двічі. Про наших людей, які знайшли захист на території Польщі. І про необхідність посилення нашої загальної безпеки. Безпеки наших держав. Безпеки насправді для всіх європейців. Яка ціна цієї безпеки? Це дуже конкретно. Це літаки для України. Це танки для нашої держави. Це протиракетна оборона. Це протикорабельна зброя. Це те, що є у наших партнерів. Що у них просто припадає пилом. Зрештою, це все для свободи не тільки в Україні – для свободи в Європі. Тому що для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина, весь схід Європи. Виявляться тільки тому, що залишать десь у себе в ангарах всього лише один відсоток від усіх літаків НАТО й один відсоток всіх танків НАТО. Один відсоток. Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 день. Так хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва шляхом залякування?", - зазначив він.

За його словами, партнерам потрібно активізувати допомогу Україні.

"Саме ці слова: партнерам потрібно. Тому що це безпека Європи. І саме про це ми домовлялися в Києві, коли троє прем'єр-Міністрів східноєвропейських країн, а також пан Качинський, прибули в нашу столицю. Це в середині березня було", - підкреслив глава держави.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинні санкції, в тому числі обмеження на валюту, і розривів торгових зв'язків.

22 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам Про Концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже через два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо його "спровокує НАТО".

При цьому екс-командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Уеслі Кларк заявив, що президент РФ Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї та завдати удару по території Польщі.

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