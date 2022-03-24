Дипломат наголосив, що Москва зберігає за собою право використовувати таку зброю, якщо країну "спровокує НАТО".

В Росії уже відкрито говорять про можливе використання ядерної зброї. Готовність до такого сценарію підтвердив й представник Росії в ООН Дмитро Полянський.

Перший заступник постпреда Росії при ООН поспілкувався з іноземними журналістами. Як передає Sky News, його запитали, зокрема, про погрози ядерною зброєю.

Той відповів, що Москва зберігає за собою право використовувати таку зброю, якщо країну "спровокує НАТО".

"Якщо Росію спровокує НАТО, якщо Росія зазнає нападу з боку НАТО, чому б і ні? Ми – ядерна держава", – наголосив Полянський.

"Не можна погрожувати Росії й намагатися втручатися. Коли маєш справу з ядерною державою, звичайно, потрібно прораховувати усі можливі наслідки своєї поведінки", – зухвало додав він.

Нагадаємо, раніше речник російського президента Дмитро Пєсков стверджував, що Путін може натиснути ядерну кнопку, якщо Росія відчує "загрозу для існування".

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