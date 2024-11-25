Якщо Трамп мріє "зробити Америку великою знову", йому варто допомогти Україні.

Доки наміри Дональда Трампа щодо України залишаються здебільшого туманними, у Києві намагаються знайти аргументи, чому він має підтримати українців. І деякі ідеї вже є, пише The Washington Post.

"Київ сподівається переконати Трампа, що Україна — це не благодійна справа, а економічна та геостратегічна можливість, яка зрештою збагатить і захистить Сполучені Штати та їхні інтереси", – йдеться у публікації.

Так, один з аргументів, який озвучують у Києві – це апелювання до трампівського гасла "Зробимо Америку великою знову". Слідування цьому гаслу означає підтримку України, вважає нардеп Володимир Ар’єв.

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"Якщо Трамп хоче знову зробити Америку великою, то в його прямих інтересах захистити Україну від поглинання Росією, тому що це справді може стати точкою неповернення для іміджу Сполучених Штатів як всесвітнього наглядача за безпекою", — сказав він.

Інший аргумент, який, вочевидь, був включений в так званий план перемоги, передбачає допуск США до українських природних ресурсів. У цьому контексті зокрема згадується родовище літію, цінного редкоземельного металу, необхідного у виробництві мікрочіпів та батарей для електромобілів.

"Контроль над літієм — це контроль над економікою майбутнього", — сказав Володимир Васюк, експерт з української промисловості, який консультує український парламент з економічних питань. За його словами, для західного світу краще, якщо ці матеріали залишаться в руках "досить дружньої країни, як Україна".

Найбільше родовище літію розташоване у центральній частині країни, далеко від нинішніх ліній фронту. Загалом в Україні достатньо літію для виробництва 15 мільйонів акумуляторів для електромобілів, хоча одне із родовищ уже окуповане Росією, а інше знаходиться поблизу лінії фронту.

Як зазначає The Washington Post, тема з літієм сподобається навіть антиукраїнському скептику Ілону Маску. І схоже, що ці сигнали вже досягнули вух деяких республіканців. Минулого тижня сенатор Ліндсі Грем описав Україну як батьківщину рідкоземельних мінералів на трильйони доларів.

"Україна готова йти на угоду з нами, а не з росіянами. Тож у наших інтересах переконатися, що Росія не захопить це місце", – сказав він в ефірі американського телебачення.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, російський диктатор Володимир Путін вже продумав свою стратегію на майбутніх переговорах і почав готувати козирі для неї. Його план полягає у тому, щоб поставити перед Заходом якомога більше загроз, а потім виторгувати собі Україну в обмін на зняття цих загроз.

Також ми розповідали, що, на думку президента України Володимира Зеленського, починати мирні переговори з Росією зараз немає сенсу. За його словами, "сильні країни" ще не сформували чітку позицію щодо майбутньої угоди.

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