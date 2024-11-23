Президент хоче, аби Україна та партнери виступали зі спільною позицією на переговорах.

Починати мирні переговори з Росією зараз немає сенсу, оскільки "сильні країни" ще не сформували чітку позицію щодо майбутньої угоди. Про це заявив президент Володимир Зеленський на Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

За його словами, потрібна консолідована позиція, яка змусить російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну, а не висувати нові умови за столом переговорів.

"Домовлятися з ним сьогодні, коли немає чіткої позиції сильних країн, які будуть на стороні справедливого миру, це просто затягування часу. Країнам треба діяти спільно", – сказав Зеленський.

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Український президент висловив переконання, що Кремль лише декларує готовність до переговорів, тоді як насправді він залучає у війну солдатів КНДР та б’є по Україні ракетами нового класу. На думку Зеленського, своїми діями Путін "відкриває шлях до третьої світової війни".

Перспективи закінчення війни: останні новини

Як писав УНІАН, Дональд Трамп начебто планує домагатися вигідного миру для України, за який Київ заплатить своїми ресурсами. Такий план озвучив наближений до Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Серед цінних ресурсів, якими Україна може розрахуватися за допомогу США, називають уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси.

Разом з тим сенатор визнає, що мирна угода може передбачати поділ української території, через це Росія може опинитися в "частковому виграші".

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