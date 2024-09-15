Він зазначив, що українську сторону не цікавлять "договорняки в ситі "Мінська"".

Україна не має наміру торгувати власними територіями, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Сумської області.

"Запевнив наших воїнів, що Україна не планує вести будь-який торг за території або домовленості в стилі Мінська, що б не писали в газетах", - написав він у соцмережі.

За словами міністра, "це тверда позиція президента, і у Вашингтоні він представить речі, які точно посилять наших солдатів".

Відео дня

"Пакет перемоги" Зеленського

13 вересня стало відомо, що цього місяця заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Джозефом Байденом. "... Цього місяця запланована наша зустріч із президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги. Систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб поставити цю війну на курс до миру", - сказав він.

А 14 вересня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував намір Зеленського привезти Байдену свій план перемоги у війні з РФ. "Потрібна комплексна стратегія успіху у війні, і саме її, як каже президент Зеленський, він привезе, тому ми з нетерпінням чекаємо можливості обговорити її з ним. Президент Байден буде радий такій розмові", - сказав радник.

Вас також можуть зацікавити новини: