Він підкреслив, що дуже важливо, щоб усі, та особливо США, оперативно реалізовували домовленості щодо поставок зброї. У Байдена вже визнали наявність затримок.

Президент Володимир Зеленський закликав владу США не затримувати постачання військової допомоги Україні.

У вечірному зверненні український президент акцентував, що кожна затримка з військовими пакетами від партнерів негативно впливає на ситуацію на фронті. "Критично важливо, щоб усі, та особливо США, оперативно реалізовували наші домовленості. Це має відчуватися на фронті. Кожна затримка з військовими пакетами має свій негативний наслідок на фронті. Кожне дійсно вчасне, швидке постачання має позитивний влив", - наголосив Зеленський.

Він додав, що провів зустріч із делегацією конгресменів США, на якій підкреслив важлиість на всіх рівнях тримати партнерів повністю поінформованими щодо потреб країни.

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У свою чергу, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав затримку з військовою допомогою Україні. "Це не питання політичної волі, а питання подолання складної логістики", - пояснив він. "З огляду на те, чому протистоїть Україна, нам потрібно робити більше і краще", - констатував Салліван і анонсував новий "значний" пакет допомоги, який Україна отримає до кінця вересня.

Також Салліван прокоментував намір Зеленського привезти Бадену свій план перемоги у війні з РФ.

"Потрібна комплексна стратегія успіху у війні, і саме її, як каже президент Зеленський, він привезе, тож ми з нетерпінням чекаємо можливості обговорити її з ним. Президент Байден буде радий такій розмові", - сказав радник.

Зустріч Зеленського і Байдена

13 вересня стало відомо, що на цей місяць запланована зустріч Зеленського з його американським колегою Джо Байденом. "Цього місяця запланована наша зустріч з президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги. Систему взаємопов’язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу, щоб поставити цю війну на курс до миру", - деталізував учора президент.

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