Київ готовий до подальшої координації та співпраці з Катаром у цьому питанні.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані визнав вагому посередницьку роль країни в поверненні незаконно депортованих до Росії українських дітей.

"Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, - це майже 20 тис. викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці", - сказав президент.

Нагадаємо, перед цим представники Катару оголосили про повернення додому чотирьох українських дітей в рамках механізму виробленого за посередництва цієї країни.

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Крім цього, Зеленський подякував Катару за надання гуманітарної допомоги на суму $100 млн, яка була спрямована на зміцнення енергетичного сектора, а також на обладнання для лікарень.

Також український президент наголосив на важливості участі країн Перської затоки у реалізації української формули миру Він подякував Катару за участь делегація у консультаціях радників із питань національної безпеки у Саудівські Аравії у серпні, а також планує взяти участь у зустрічі на Мальті наступного тижня.

Вивезення українських дітей у РФ

Росіяни з початку повномасштабного вторгнення почали масово вивозити дітей з окупованих територій в дальні регіони РФ. Україна усіляко намагається їх повернути додому, але цей процес іде дуже важко.

У березні Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Білової саме за викрадення українських дітей.

У квітні ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей на територію РФ.

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